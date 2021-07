Podcast Ti-Ta-Tokio | ‘Angela had langer in het wiel moeten blijven’

Video Medaille binnen voor Nouchka Fontijn, nu tegen haar grote rivale: 'Blijft altijd koeltjes tussen ons’

10:20 Boksster Nouchka Fontijn sluit haar carrière af met een tweede olympische medaille. In de halve finale treft ze vrijdag haar grote rivale Lauren Price. ,,Ik weet niet of denken in termen van revanche in mijn voordeel zou zijn.”