Podcast | ‘Laten we al onze domme skeletonvragen aan Kimberley Bos stellen’

Maarten Meiners zorgt na zeventig jaar weer voor Nederland­se inbreng op reuzensla­lom

Alleen meedoen is niet genoeg, zegt Maarten Meiners. De 30-jarige Amersfoorter is zondag op de reuzenslalom in Yanqing de eerste skiër die voor Nederland in actie komt op de Olympische Spelen sinds 1952.

12 februari