Podcast Hallo Peking | ‘Hoe versla je Nils van der Poel...? Niet!’

‘Kunstrij­der Kamila Valieva positief bevonden op doping’

Twee Russische kranten melden dat de 15-jarige kunstschaatser Kamila Valieva positief is bevonden op doping tijdens de Winterspelen in Peking. Het zou de reden zijn waarom de huldiging van de Russische kunstrijders, die het goud wonnen in de landenwedstrijd, niet doorging.

9 februari