Penaltydrama voor Leeuwinnen tegen plaaggeest Amerika

In de verlenging werd eerst een doelpunt van Lieke Martens afgekeurd wegens buitenspel na een kopbal van Aniek Nouwen, maar daarna moesten ook de Amerikaanse invalsters Christen Press en Alex Morgan al vroeg stoppen met juichen omdat ze buitenspel stonden bij hun treffers in de tweede helft van de verlenging. In de penaltyserie sloeg de wereldkampioen, die duidelijk veel minder goed zijn dan in 2019, alsnog toe. Alle vier de Amerikaanse penalty's werden benut en keepster Naeher werd de grote heldin, door na de penalty van Martens ook nog de penalty's van Miedema en Nouwen te stoppen.



Zo eindigt het tijdperk van Wiegman zonder olympische medaille. Onder leiding van Wiegman, die verdergaat als bondscoach van Engeland, wonnen de Nederlandse voetbalsters het EK 2017 in eigen land en bereikten ze de finale van het WK 2019 in Frankrijk. ‘Team USA’ was daarin met 2-0 te sterk in Lyon door goals van Rose Lavelle en Megan Rapinoe, die nu als invalsters scoorden in de strafschoppenserie in Yokohama.