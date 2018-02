Pechvogel Van der Velden blijft positief: Ik heb alles gekeken in het ziekenhuis

Poll Buitenland verbaasd: oranje succes een van de grootste sportmysteries

21:05 Buitenlandse media zoeken driftig naar verklaringen voor het oranje succes in Pyeongchang. The Guardian zoekt het in de vele commerciële ploegen, terwijl de Washington Post het in de mentaliteit van onze schaatsers zoekt. De Zwitsers verbazen zich over de oranjefans: welke volwassen man haalt het in zijn hoofd om in een oranje badjas over het olympisch park te wandelen? Een bloemlezing.