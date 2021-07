Outsider Toussaint naar halve finales, ook De Waard plaatst zich

Toussaint geldt als outsider, maar hield vooraf niet per se rekening met eremetaal in Tokio. Dat zou naar eigen zeggen een ‘flinke stap’ zijn voor de Noord-Hollandse, die eerder op de dag nog met de estafetteploeg naast de medailles greep. In haar serie tikte ze als derde aan in 59,21, een tijd die overall goed was voor de zevende plaats. Kaylee McKeown liet op haar beurt zien waarom ze de grote favoriet is voor goud. De Australische klokte een olympisch record: 57,88.