Opmerkelijk: Amerika pleit voor terugkeer Rusland in internationale sport

Toch nog prijs voor Sven Kramer: trotse dochter Kae heeft medaille voor papa

Sven Kramer slaagde er op de Olympische Spelen niet in zijn indrukwekkende schaatscarrière af te sluiten met een medaille. De 35-jarige schaatskampioen uit Heerenveen was daar zelf vrij nuchter onder, waarschijnlijk ook omdat hij sinds de geboorte van zijn dochter Kae in oktober 2018 een stuk beter kan relativeren.

21 februari