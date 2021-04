Ook Belgische turncoaches diep door het stof na ‘psychisch grensoverschrijdend gedrag’

De commissie werd opgericht nadat afgelopen zomer een aantal (oud-)turnsters in België hadden getuigd over mishandeling en pesterijen door coaches, kort nadat in Nederland turncoach Gerrit Beltman had erkend dat hij in de begeleiding te ver was gegaan. Zijn werkwijze had navolging gekregen, zo bleek uit verklaringen van oud-turnsters. In Nederland wordt eind april de uitslag van een onderzoek gepresenteerd.

De Belgische onderzoekers waren hard in hun oordeel. ,,Gymfed was op de hoogte van de klachten en heeft te weinig gedaan om deze te verhelpen”, verklaarde commissievoorzitter Bart Meganck. ,,Gymnasten hadden het gevoel dat hun klachten niet gehoord werden. De prestatiedrang was bepalend en dat ging ten koste van atleten.”

Volledig scherm De Belgische gymnast Nina Derwael zal op de Olympische Spelen bijgestaan worden door Heuls en Kieffer. © BELGA

Meganck zag wel verbeteringen: ,,Er volgde in de periode 2018-2019 een ommezwaai met de introductie van een psycholoog, fysiotherapeut en diëtist. Het is zeer positief dat er nu een atletencommissie en oudercommissie is opgericht.”

Heuls en Kieffer toonden berouw in een videoboodschap. ,,We erkennen dat onze aanpak te prestatiegericht was. Daarmee hebben we gymnastes gekwetst. Dat betreuren we. We bieden onze oprechte excuses aan aan alle atleten die psychisch grensoverschrijdend gedrag hebben ervaren.” Het duo zal tijdens de komende Olympische Spelen onder meer medaillekandidaat Nina Derwael begeleiden. Beiden zeggen met de aanbevelingen van de commissie aan de slag te gaan.

Ook Gymfed bood excuses aan.