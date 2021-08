Onverzadigbare ‘KD’ op derde gouden missie: ‘Sinds college heb ik me altijd gecommitteerd aan Team USA’

Door Arjan Schouten



Sensatie in de Saitama Super Arena, deze donderdagmiddag. Gaat topfavoriet Amerika nog voor de finale stranden, tegen Australië? Dat is wat er even in de lucht hangt, als Team USA halverwege het tweede kwart op vijftien punten achterstand staat tegen de driftig scorende Aussies, geleid door NBA-routinier Patty Mills. De duurbetaalde vedettes laten zich overrompelen door de atletische kangoeroes in het geel. Maar dan staat hij op. De regisseur. De kapitein. De onbetwiste leider van dit Team USA. Om zijn ploeg bij de hand te nemen en de ene na de andere bal zelf in het netje te smijten. Kevin Durant, de sterspeler van de Brooklyn Nets en de belangrijkste schakel van deze Amerikaanse ploeg. Ook in deze uiteindelijk met 97-78 gewonnen halve finale weer goed voor 23 punten.