Olympische vlam tijdens sobere ceremonie ontstoken

Indonesië wil Olympische Spelen 2032 in nieuwe hoofdstad

10 maart President Joko Widjojo van Indonesië bereidt een gewaagd bid op de Olympische Spelen van 2032 voor. Hij wil het grootste sportevenement ter wereld houden in de nog te bouwen nieuwe hoofdstad van het land. De president is in gesprek met bedrijven en investeerders over de financiering.