Olympische tickets in kleuren seizoenen Japan

Geïnspireerd door de designs van kimono's, de traditionele klederdracht in Japan, zijn de kleuren van de vier seizoenen gebruikt: rood, blauw, purper en groen. Elk kaartje heeft één kleur en het icoon van de sport waarvoor het is bedoeld.

De kaartverkoop is in mei 2019 gestart en de organisatoren meldden woensdag dat er inmiddels 4,48 miljoen tickets aan de man zijn gebracht. Niet duidelijk is hoeveel kaarten er uiteindelijk beschikbaar zijn. In het oorspronkelijke bid van Tokio 2020 werd gesproken van een totaal van 7,8 miljoen.



De Olympische Spelen zijn van 24 juli tot en met 9 augustus, de Paralympische Spelen beginnen twee weken later, op 25 augustus.