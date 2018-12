Olympische kampioenen gewichtheffen geschorst vanwege dopinggebruik

Het gaat om de olympische kampioenen Oleksiy Torokhtiy uit Oekraïne (goud -105 kg in Londen) en de Oezbeek Ruslan Nurudinov (goud -105 kg in Rio in 2016). Ook bij Valentin Hristov uit Azerbeidzjan (brons - 56 kg in Londen), Meline Daluzyan uit Armenië en de Wit-Rus Mikalai Novikau werden sporen van doping aangetroffen.

Steeds vaker worden urinemonsters van olympische sporters bewaard en op een later tijdstip met nieuwere, geavanceerdere technieken opnieuw onderzocht. Dat is de vijf gewichtheffers nu fataal geworden.

Of de medailles van de olympische deelnemers nu ongeldig zullen worden verklaard is nog onduidelijk. ,,Het Internationale Olympische Comité is verantwoordelijk voor de resultaten die in Londen zijn behaald’’, zo zei het IWF in een verklaring op de website. ,,Het IWF geeft geen nadere toelichting over deze zaken.’'