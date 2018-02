Olympisch Korea stelt niet teleur

Door Rik Spekenbrink

Een Koreaanse vrijwilliger komt voor de perstribune van het schaatsstadion staan en buigt voorover. Sorry voor het storen, maar of we alsjeblieft, alsjeblieft het pand willen verlaten. Er is namelijk een veiligheidsoefening aan de gang in de Gangneung Oval.

Zelfs een 'ontruiming' verloopt ordelijk en vriendelijk in olympisch Zuid-Korea. Er zijn in Pyeongchang (het bergdorp) en Gangneung (aan de kust) meer vrijwilligers op de been dan atleten, supporters en journalisten. En hoewel het gros matig tot geen Engels spreekt, spat het enthousiasme er vanaf. Met handen en voeten weten de hulptroepen de weg naar de bushalte of het perscentrum ook uit te leggen.

Details

In de hal klinken schroefboormachines, maar het zijn echt de details waar door de Koreanen nog aan wordt gewerkt. Logisch: een jaar geleden, bij de WK afstanden, was bijna alles al praktisch klaar voor de Olympische Spelen. Koreanen zijn nu eenmaal secuur en grondig. Een wereld van verschil met de vorige Winterspelen in Sotsji of de zomereditie in Rio de Janeiro, anderhalf jaar geleden.

In de appartementen van het gigantische mediadorp hangen geen gordijnen op half 7 en loopt het water uit de douche gewoon weg. De keukens zijn niet te gebruiken, die zijn voor de volgende bewoners, straks na de Olympische Spelen. Maar de flesjes water staan koud, het internet werkt en de vloerverwarming is behaaglijk. Dat laatste is niet onprettig, want u heeft het vast meegekregen: het is koud in Korea. Ach, hoort erbij.