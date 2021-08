Olympisch kampioen Antony heeft zich ook in Japan in de kijker gespeeld

Door Rik Spekenbrink



De twintig maanden oude Lorenzo schreeuwde de afgelopen twee weken ‘papa, papa’ naar de televisie als hij zijn vader herkende. Over een tijdje zal die vader, Antony Matheus dos Santos - beter bekend als Antony - aan zijn zoon uitleggen dat hij in Japan olympisch goud won. Dat hij hoogstpersoonlijk de assist leverde voor het winnende doelpunt in de verlenging tegen Spanje: 2-1. En dat het een droom was die uitkwam.



Eerder in de week vertelde Antony in Tokio dat spelen voor de Seleção een eer is. Uitkomen op de Olympische Spelen een lang gekoesterde wens. En dat het inderdaad geweldig zou zijn om zijn zoon straks te kunnen vertellen over dit prachtige avontuur.



Antony begon alle zes de wedstrijden in Japan in de basis. Hij scoorde niet, maar was op de rechterflank wel geheel zichzelf: veel dribbels, vaak gevaarlijk, soms een tikkeltje irritant. Met een lange en precieze bal op invaller Malcom was hij in de finale beslissend. Wikkelde hij zich even later in een grote groen met gele vlag. En vierde het goud met de van emoties overlopende 38-jarige Dani Alves.