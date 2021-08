Olympisch fiasco: mislopen halve finale afgang voor de grootste hockeynatie ter wereld

Video Henk Grol grijpt ondanks ippon naast brons in gemixte landenwed­strijd: ‘Het is klaar, het is op’

31 juli De Nederlandse judoka’s hebben in de gemixte landenwedstrijd naast de bronzen medaille gegrepen. In de strijd om het brons werd verloren van Duitsland: 4-2. Het was de laatste wedstrijd in de carrière van Henk Grol, die zijn eigen partij wel won middels een ippon.