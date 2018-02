Olympiërs vliegen massaal door de lucht

Welke Nederlanders komen er vandaag in actie?

5:30 Een schaatsloze dag vandaag op de Winterspelen. Dat wil zeggen, als we het hebben over de langebaan. Er zijn namelijk Nederlandse medaillekansen bij het shorttrack. En ook in het Alpensia Sliding Centre zien we een landgenote in actie komen. Een overzicht van vandaag.