N’tab bekeek mislukte ploegenachtervolging vanuit huis: ‘Mijn kans op goud is me door de neus geboord’

Video Van der Velden ‘vlamt’ naar zesde plek: ‘Als klein landje zonder bergen tussen de wereldtop, zo vet’

Net als Melissa Peperkamp eindigde ook Niek van der Velden als zesde in de olympische finale van de big air snowboarden. En net als bij haar overheerste ook bij hem de trots, al was er best een aardige kans op een medaille.

