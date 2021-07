Nouchka Fontijn verzekerd van medaille: pikant duel wacht in halve finale

Nadat zowel Thibeault als Fontijn een ronde won, kwam het aan op de beslissende derde ronde. Daarin was de jury uiteindelijk unaniem: de 33-jarige Nederlandse won overtuigend van de Canadese. Daardoor bemachtigde Fontijn, die vijf jaar geleden in Rio de Janeiro zilver won, een plek bij de laatste vier.



Er wacht nu een bijzonder duel voor Fontijn. In de halve finale strijdt ze tegen de Britse Lauren Price. Daarvan verloor ze in 2019 de WK-finale, een uur nadat ze eigenlijk dacht gewonnen te hebben. Price ging destijds na de wedstrijd nog in beroep en dat beroep werd toen toegekend terwijl de medailleceremonie al bezig was. Fontijn weigerde toen het zilver in ontvangst te nemen.



Het duel met Price is aanstaande vrijdag. Mocht ze de halve finale winnen dan volgt zondag, op de slotdag van de Spelen, het gevecht om goud. Fontijn neemt na de Spelen afscheid van de sport.