Non-binaire Timothy LeDuc schaatst heilige huisjes omver: ‘Mensen hadden altijd iets aan te merken’

Door Arjan Schouten



Op de website van de Olympische Spelen staat achter de naam van Timothy LeDuc de volgende info: Gender: Male. Maar zo eenvoudig is het voor de Amerikaanse kunstschaatser zelf niet. Sinds 2021 gaat LeDuc (31) als non-binair door het leven. In Peking is LeDuc, die een paar vormt met Ashley Cain-Gribble (26), de eerste non-binaire olympiër op de Winterspelen ooit. En dat verhaal gaat de wereld over, zeker in een sport waar de rollen zo overduidelijk zijn.