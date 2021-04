NOC*NSF wil ook vaccinaties voor coaches: ‘Leeuwinnen wel, Wiegman niet... Typisch Nederlands’

Wel heeft NOC*NSF goede hoop dat dit gaat gebeuren. Van Zanen: ,,Nu zitten we bijvoorbeeld in de situatie dat de voetbalsters zijn gevaccineerd maar coach Sarina Wiegman niet. Als zij besmet zou raken, heeft dat consequenties voor het hele team. Daarom zou het heel fijn zijn als er bepaalde afspraken over gemaakt kunnen worden.”

Quote De pandemie is in Japan nog niet onder controle Anneke van Zanen-Nieberg De sporters zijn dankbaar dat ze het vaccin krijgen, benadrukte Van Zanen. ,,Ze maken zich eigenlijk een beetje zorgen dat ze anderen tekort doen. Die bescheidenheid vind ik wel mooi. Het geeft nu al een enorme rust in de voorbereiding, maar ze voelen zich er toch een beetje ongemakkelijk bij. Gelukkig gaat dit niet ten koste van wie dan ook.”

In Japan worden de voorschriften er met betrekking tot corona niet vriendelijker op. Atleten zullen dagelijks worden getest op het virus ongeacht of ze zijn gevaccineerd of niet. Van Zanen: ,,Het zou me niet verbazen dat er straks ook geen Japans publiek bij de wedstrijden mag zijn. Men is streng. De pandemie is daar nog niet onder controle.”

Een zeer klein groepje Nederlandse atleten weigert de vaccinatie. Ze hebben principiële bezwaren. Het heeft voor de betreffende sporters geen consequenties voor hun deelname aan de Olympische Spelen.

Voorzitter Anneke van Zanen-Nieberg.

NOC*NSF bespeurt in deze coronacrisis een ‘enorme hardnekkigheid in het kabinet’ waar het gaat om versoepelingen voor de sport. ,,Eerst moet het virus het land uit, dan mogen we weer sporten”, zei Van Zanen-Nieberg. De gevolgen? ,,Als men straks wakker wordt hebben we de volgende pandemie, van obesitas, hoge bloeddruk en suikerziekte.”

,,Buiten is het niet gevaarlijk, zeggen wetenschappelijke rapporten”, aldus Van Zanen. Maar zelfs kinderen mogen niet naar het veld van de tegenstander fietsen. Van Zanen: ,,Er is wel een beetje beweging waar het gaat over mogelijkheden bij de buitensporten, maar verder is gewoon niets toegestaan. De overheid wijst op het vervoersprobleem. Men moet om te sporten van A naar B, dat brengt risico’s met zich mee.”

De consequenties zijn duidelijk, zo benadrukte de sportkoepel al herhaaldelijk. Van Zanen: ,,De Nederlanders zijn in deze pandemie gemiddeld zes kilo zwaarder geworden. Mensen met een beperking acht tot tien kilo. Ja, Diederik Gommers heeft dat één keer op televisie gezegd. Daarna heb ik ook hem er niet meer over gehoord. Waarschijnlijk een spreekverbod gekregen.”