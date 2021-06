NOC*NSF: ‘We willen die twee niet gevaccineerde atleten juist extra beschermen’

Door Rik Spekenbrink



Technisch directeur van NOC*NSF Maurits Hendriks betreurt het besluit van Broch om af te zien van deelname aan de Spelen. ,,Ik ken haar als een geweldige handbalster en een mooi sportmens. Jammer dat ze me niet gebeld heeft”, zegt hij.



Broch, die niet overtuigd is van het coronavaccin, ervaart de extra maatregelen die de sportkoepel heeft bedacht als een straf. Zij vindt dat ze in Tokio in een isolement wordt geplaatst. Hendriks: ,,Wij hebben uiteraard ook de verantwoordelijkheid om voor niet gevaccineerde sporters veilige Olympische Spelen te faciliteren. Ik vermoed dat dat er niet meer dan twee zullen zijn. Op advies van de medische staf zijn daarom aanvullende voorzorgsmaatregelen bedacht. Zij mogen niet in grotere, oncontroleerbare ruimtes komen, zoals bijvoorbeeld eetruimtes. En we regelen zelf eigen auto’s voor het vervoer van deze atleten, zodat ze niet in de olympische bussen hoeven. Wie niet gevaccineerd is, loopt een groter risico om positief te testen, met directe uitsluiting van de Spelen als mogelijk gevolg. En dat hangt ook iemand die als ‘close contact’ wordt beschouwd boven het hoofd.”

Dat Broch die extra regels ervaart als een isolement, kan Hendriks begrijpen. ,,Maar eerlijk gezegd: alle gewone maatregelen gaan voor sommigen ook zo voelen. Het worden voor ons allemaal niet de leukste omstandigheden. Overigens zijn we nog niet klaar met alle voorbereidingen. Ik las dat Yvette denkt niet in de TeamNL-lounge te mogen komen. Dat gaan we natuurlijk regelen voor de paar niet-gevaccineerde sporters, desnoods met een sneltest aan de deur.”

De regels zijn niet door Japan of het IOC opgelegd, zegt Hendriks. ,,Maar we weten wel hoe gevoelig dit in Japan ligt. We willen respectvol zijn richting de gastheer en tegelijkertijd proberen uit te sluiten dat onze ploeg wordt getroffen door besmettingen. Daarom hebben we atleten altijd geadviseerd zich te laten vaccineren, maar nooit verplicht. Het is jammer dat Yvette de informatiecampagnes hierover als een druk heeft ervaren, dat was uiteraard niet het idee achter die webinars.”

Volledig scherm Maurits Hendriks. © Hollandse Hoogte / ANP