NOC*NSF trekt teugels aan in Tokio, maar verwijt zichzelf ‘niets’

VIDEONaar aanleiding van de zes coronagevallen binnen de olympische ploeg scherpt NOC*NSF de coronaprotocollen nog verder aan in het olympisch dorp. En de sportkoepel heeft grote zorgen over de quarantainehotels. ,,Daar moét snel een oplossing voor komen.‘’

Door Arjan Schouten en Rik Spekenbrink



Bij een speciaal belegde persconferentie in het olympisch dorp in Tokio keek technisch directeur Maurits Hendriks samen met chef de mission Pieter van den Hoogenband terug op de afgelopen week. Een bewogen week voor de Nederlandse sport, waarin op knullige wijze potentiële gouden medailles (Annemiek van Vleuten, Mathieu van der Poel) werden gemist. En ook een week waarin Nederland bijna dagelijks een nieuwe corona-besmetting moest incasseren. ,,Helaas een scenario waar we ons vooraf bewust van waren, hoe verschrikkelijk ook”, aldus Van den Hoogenband, die niet gelooft dat de besmettingen van invloed gaan zijn op de sportieve prestaties in Japan. ,,Sporters presteren onder alle omstandigheden, daar zijn ze op getraind.”

Maar laat duidelijk zijn dat alles in Japan er nu op gericht is nog meer besmettingen te voorkomen. De Nederlandse roeiers worden aan de Sea Forest Waterway al behandeld als paria’s door de andere deelnemers, na drie positieve tests bij een staflid, skiffeur Finn Florijn en bondscoach Josy Verdonkschot. De tennissers hebben zich teruggetrokken na de positieve test van Jean-Julien Rojer en zijn vertrokken naar Nederland. En ook Candy Jacobs (skateboarden) en Reshmi Oogink (taekwondo) verblijven al dagen in een speciaal ingericht quarantainehotel.

Klik op onderstaande ringen om rechtstreeks naar al het olympisch nieuws, onze podcasts en video’s en het complete programma te gaan.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Teugels aangetrokken

Daarom trekt de sportkoepel de teugels flink aan in het atletendorp. Een gecreëerde lounge - ‘een stukje Nederland in Japan’ - gaat dicht. Twee andere ruimtes in het Nederlandse onderkomen zijn alleen nog op afspraak te boeken, net als de gyms. Trapgebruik wordt nog meer gestimuleerd en er mag niet met meer dan vier man van dezelfde sport tegelijk gebruik worden gemaakt van de lift. Bovendien kent de grote eetzaal voor Nederlandse atleten vanaf nu ‘no go-tijden’, waarin het te druk is om te eten. ,,Maar het draait hier ook om solidariteit, je moet het met z’n allen doen’‘, wijst Van den Hoogenband naar de verantwoordelijkheid van alle landen in het dorp.

Volledig scherm Pieter van den Hoogenband. © Pim Ras Fotografie

Wat de situatie van de besmette teamleden in de coronahotels betreft, is NOC*NSF de onduidelijke situatie in Japan zat. De sportkoepel is in Japan om te zorgen voor de eigen atleten en daar ontbreekt het volledig aan bij de mensen in de hotels, daarom wordt hulp van hogerhand aangeboord bij de top van het IOC en de ambassadeur van Nederland, om druk te zetten op Japan. ,,Dat zal ons niet in dank afgenomen worden, maar is wel een bewijs voor ons dat het nu lang genoeg geduurd heeft. We willen op korte termijn actie’‘, aldus Hendriks.

Quote Het zijn heel ongelukki­ge omstandig­he­den en dan druk ik me voorzich­tig uit Maurits Hendriks ,,Ze zijn hun olympische droom kwijt en worden dan ook nog eens in slechte omstandigheden gezet. Ze mogen geen moment daglicht zien, moeten binnen blijven en dan zijn er ook nog problemen met het Japans georiënteerde eten. Om nog maar te zwijgen over de kleine hokjes waarin ze zitten”, foeterde Hendriks. ,,Het zijn heel ongelukkige omstandigheden en dan druk ik me voorzichtig uit. Wij hebben vooraf maandenlang gevraagd om protocollen. Die hebben we niet gekregen. Als je nu vaststelt wat hier gebeurt: dat is onacceptabel. We hadden dit van tevoren willen weten zodat we iets hadden kunnen doen. We hebben op antwoorden gewacht en niet gekregen. Nu maken we ons sterk voor toegang van een psycholoog tot de zes mensen in kwestie. Eerst mocht daar niemand heen: onacceptabel als je ziet hoe moeilijk die mensen het hebben. We proberen ons nu in te spannen om leuke dingen voor die zes te organiseren, zoals trainingsmaterialen, krachttrainingsspullen, goede voeding en spelletjes. Het is daar gewoon geen pretje.”

Beruchte coronavlucht

Over de beruchte coronavlucht KL861 is Hendriks minder uitgesproken. ,,Wie bewijst mij dat alle besmettingen daar zijn opgelopen? Hooguit kun je ze aan die reisdag toewijzen, maar dan moet je ook de aankomst op het vliegveld meetellen.‘’

Olympische charters afhuren noemt Hendrik met het Nederlandse budget financieel onhaalbaar. ,,Dan praat je over een substantieel onderdeel van de totale Nederlandse topsportbegroting... Met KLM hebben we tot op zekere hoogte kunnen kijken naar de plaatsing van de atleten, die als teams echt wel bij elkaar hebben gezeten. Maar als de vlucht eenmaal opent, heeft iedereen de mogelijkheid een stoel te boeken online.”

Volledig scherm Pieter van den Hoogenband en Maurits Hendriks. © ANP

Navraag leert dat NOC*NSF niet wist dat de KLM-crew niet getest was. ,,Als je me dat nu vraagt dan zeg ik: het zou heel fijn zijn geweest als ze wel getest waren. We zijn heel goed geholpen door ze, ook op de luchthaven. Maar dat blijft een punt, slechts tot op zekere hoogte heb je daar maar invloed op.‘’

Later deze zomer wachten ook nog paralympische Spelen in Japan, volgend jaar de Winterspelen in China. ,,Daar gaan we opnieuw aan de voorkant bekijken hoe we dat het beste aan kunnen pakken, maar wel met de lessen van Tokio”, aldus Hendriks.

Of NOC*NSF zichzelf verwijten maakt, naar aanleiding van de besmettingen in eigen kamp. Van den Hoogenband: ,,Heel eerlijk. Nee. Zorgen, ik denk niet in dat soort termen. Ik probeer grip te krijgen op situaties.”

Volledig scherm Pieter van den Hoogenband en Maurits Hendriks. © ANP

Bekijk hieronder onze video’s over de Olympische Spelen.

Beluister hieronder onze olympische podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder het complete schema van de Olympische Spelen, waarbij je precies kunt zien wanneer de Nederlandse atleten in actie komen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.