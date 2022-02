Niek van der Velden mag ruiken aan medaille, eindigt uiteindelijk als zesde

Na Melissa Peperkamp heeft ook Niek van der Velden bij de Olympische Spelen in Peking voor een stuntje gezorgd. De 21-jarige Brabander nam na twee runs zelfs de derde positie in de tussenstand in, maar zakte uiteindelijk nog naar de zesde positie.