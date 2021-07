Niek Kimmann met scheur in knie naar sensationeel goud: ‘Ik snap er geen fluit van’

Kimmann kwam maandag tijdens een training nog in botsing met een overstekende official en liep daarbij een scheurtje in de knie op. ,,Na de training had ik weer pijnstillers gepakt en die sloegen heel slecht op mijn maag", zei Kimmann voor de camera van de NOS. ,,Ik had echt buikkramp, dus toen de eerste race 45 minuten werd uitgesteld, kwam me dat wel goed uit. De halve finales gingen goed. Het was afzien, maar het ging goed. En toen stond ik in de finale. Mensen als Twan en Joris (Van Gendt en Harmsen, red.), die normaal mijn concurrenten zijn, hebben me zo enorm geholpen. Ik hoefde bij wijze van spreken maar in mijn vingers te knippen en ik kreeg water.”