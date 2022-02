Nederlandse vrouwen grijpen op 500 meter naast medaille, Jackson maakt sprookje waar

Leerdam kwam in rit 7 als eerste Nederlandse vrouw in actie. De specialiste op de 1000 meter zette met 37,33 een prima tijd neer en was slechts 0,11 seconde van haar persoonlijke record verwijderd, maar kwam niet in de buurt van de 37,12 van Takagi, die al in de vierde rit de voorlopig snelste tijd neerzette. Een stunt leek lange tijd in de maak, want Takagi - vooral kanshebster op de langere afstanden - bleek een ware toptijd neergezet te hebben. De Nederlandse vrouwen beten zich allemaal stuk.



Want na Leerdam kwamen Michelle de Jong (37,97) en Femke Kok (37,39) ook niet in de buurt van de tijd van de Japanse. Leerdam mocht nog even dromen van een bronzen plak, maar wist na de dertiende rit toen Angelina Golikova de tweede tijd neerzette dat er geen medaille meer in zat. De toptijd van Takagi stond nog steeds, maar toen kwam Jackson de baan op. Met scherpe, rake klappen stopte de klok na 37,04 en was goud bijna een feit. Toen Olga Fatkulina en Andzelika Wojcik in de slotrit niet in de buurt kwamen van haar tijd was de olympische titel een feit.