Nederlandse olympiërs krijgen voorrang met coronavaccinatie: ‘Fijn dat er nu zekerheid is’

Volledig scherm Vaccins. © AFP Tot nu toe hebben ongeveer tweehonderd sporters uit Nederland zich gekwalificeerd voor het vierjaarlijkse sportevenement. Het is nog niet duidelijk welk vaccin de sporters krijgen toegediend en wanneer precies. De demissionaire ministers Hugo de Jonge en Tamara van Ark van Volksgezondheid zullen hun voorstel toelichten in een brief die zij na de persconferentie dinsdagavond naar de Tweede Kamer sturen. Zij zullen daarin ook nog enkele andere kleine groepen aankondigen die eerder een coronaprik kunnen halen dan mensen in dezelfde leeftijdsgroep.



NOC*NSF kan het nieuws niet bevestigen en zegt de besluiten van het kabinet af te wachten. De sportkoepel laat weten dat er bij de regering het verzoek is gedaan om zodra het mogelijk is de sporters te vaccineren die naar Tokio gaan voor de Olympische of Paralympische Spelen. Daarbij is het volgens NOC*NSF van belang dat de sporters niet te lang hoeven te wachten.

Technisch directeur Maurits Hendriks van NOC*NSF zei vorige maand dat hij vindt dat alle sporters voor Tokio gevaccineerd moeten zijn. Chef de mission Pieter van den Hoogenband benadrukte toen echter ook dat de olympiërs geen voorrang willen krijgen op andere groepen die het vaccin hard nodig hebben.

De Olympische Spelen zijn vorig jaar uitgesteld in verband met de toen net enkele maanden eerder uitgebroken coronapandemie. Dit jaar gaat het evenement wel door, van 23 juli tot 8 augustus.

KNHS-directeur: ‘Sport heeft niet voorgedrongen’

De sport heeft bepaald niet voorgedrongen bij de verdeling van de vaccins. Dat zegt Theo Fledderus, algemeen directeur van de hippische bond KNHS en voormalig topman van sportkoepel NOC*NSF. ,,We hebben ons heel netjes gedragen. Vermoedelijk komt iedereen voor de zomer aan de beurt, maar het is fijn dat we nu zekerheid hebben.”

Vrijwel zeker gaat het kabinet op korte termijn bevestigen dat olympische sporters die de komende zomer naar Tokio gaan met voorrang een vaccinatie krijgen. Fledderus: , ,Van het begin hebben we gezegd dat we niet wilden voordringen en dat hebben we ook niet gedaan. Maar inmiddels heeft China al aangeboden iedereen die naar Tokio gaat een vaccinatie te willen geven. Misschien heeft men toen hier wel gedacht van laten we het dan maar zelf regelen. Het heeft mogelijk net dat duwtje in de rug gegeven.”

Vanzelfsprekend is Fledderus blij met de toezegging. ,,Ik denk dat de Olympische Spelen door zo veel mogelijk vaccinatie van betrokkenen een stuk veiliger worden, ook voor de Japanners zelf. Er komen toch duizenden mensen bij elkaar. In Tokio is straks wel een apart hotel voor besmet geraakte sporters, maar dit is voor de atleten natuurlijk een veel betere oplossing.”

Roskam: ‘Snap dat het gevoelige kant heeft’

Technisch directeur Ad Roskam van de Atletiekunie vindt het een goede stap dat de sporters die naar de Olympische Spelen gaan eerder dan de bedoeling was in aanmerking komen voor een vaccin tegen het coronavirus. ,,Op zich juich ik dit toe, al snap ik ook best dat dit een gevoelige kant heeft”, zegt Roskam. ,,Maar vaccins zijn inmiddels breder beschikbaar.”

Roskam snapt de gevoeligheid van de kwestie. Sportkoepel NOC*NSF heeft de afgelopen maanden ook regelmatig benadrukt niet om voorrang te willen vragen. “Mensen die in de zorg zitten of een kwetsbare gezondheid hebben, die gaan natuurlijk voor”, zegt de directeur van de Nederlandse atletiekbond. “Maar we gaan ervan uit dat het voor deze groep zo langzamerhand goed geregeld is. We vinden het goed uitlegbaar dat sporters daarna ook snel aan de beurt komen.”

Roskam benadrukt dat het aan de sporters zelf is of ze gebruikmaken van de mogelijkheid om zich te laten vaccineren tegen het coronavirus. ,,Dat is geen discussie, die keuze ligt volledig bij henzelf. De planning voor het vaccineren is nog niet bekend. We zullen per sporter bekijken wat een geschikt moment is. In principe is het wel: hoe eerder, hoe beter. Maar de sporters hebben de komende maanden een volle kalender.”

Volledig scherm © AFP