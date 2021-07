Nederlandse 3x3-basketballers na bloedstollende kwartfinale uitgeschakeld

Vanwege de nederlaag tegen Letland in de laatste wedstrijd van de groepsfase mocht Nederland niet als nummer twee direct naar de halve finale, maar moest het als nummer vier eerst een kwartfinale spelen. Daarin was dus het Russisch Olympisch Comité de tegenstander. Een tegenstander die in de groepsfase al werd verslagen bovendien. In de groepsfase werd het 18-15 voor Nederland tegen de Russische ploeg, die vijfde werd in de groepsfase.