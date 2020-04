Nationale comités moeten sporters opnieuw aanwijzen voor Spelen

WK BMX op Papendal moet wijken voor Spelen

30 maart Met de verplaatsing van de Olympische Spelen naar de zomer van 2021 is het meteen duidelijk dat het voor die periode geplande WK BMX op Papendal zal moeten verschuiven naar een andere datum. ,,We staan in contact met de internationale wielrenunie UCI, maar concreet is er nog niets", zei Laurens van Waardenburg, eventmanager van Papendal maandag.