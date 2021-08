Nadine Visser vliegt in toptijd naar finaleplek: ‘Ik dacht dat ik kansloos was’

Nadine Visser mag zich opmaken voor haar eerste olympische finale op de 100 meter horden. De 26-jarige atlete evenaarde in de halve finale met 12,63 bijna haar Nederlands record van 12,62 en weet dat ze meer in zich heeft. ,,Dit was nog niet dé race.”

door Pim Bijl

Ze roept het al weken. Sinds haar rentree na haar hamstringblessure vertrouwt ze erop dat ze in Tokio de finale kan halen en dáár haar beste race van haar leven neer te zetten. De weken van alternatief trainen hebben haar niet gebroken. Ze gelooft in haar doel. Deel één is nu gelukt: ze staat in de finale, morgen om 04.50 uur Nederlandse tijd.

In de halve finale loopt ze naast de topfavoriete Jasmine Camacho-Quinn, die een indrukwekkend olympisch record neerzet met 12,26 seconden. ,,Toen ik de startlijst zag, dacht ik dat ik kansloos was voor een finaleplek. Maar ik weet dat heel veel meiden hier niet hun beste tijden lopen. Ik moest op mijn best zijn en dan haal ik de finale, dacht ik”, legt ze direct na afloop voor de camera van de NOS uit.

Visser finisht uiteindelijk als derde, maar gaat door haar uitstekende tijd alsnog door naar de finale (met de zesde tijd uit het veld) en stapt even later ook de mixed zone binnen. ,,Achteraf baal ik dat ik niet iets harder heb gelopen, zodat ik net tweede was geworden, want dan heb je een iets lekkerder baantje. Ik start het liefst in de middelste banen, middenin het geweld. Dat je voelt waar de rest zit.”

Volledig scherm Nadine Visser © REUTERS

Visser heeft het over haar start, die wat feller mag, en over de tiende horde, waar ze even bang is dat ze haar race daar verprutst. Ze toont zich kritisch, nog uithijgend van de sprint. ,,Dit was zeker niet dé race waar ik het steeds over heb gehad. Hopelijk kan ik morgen nog een tandje erbij. Ik hoop sneller en ik voel dat dat erin zit.”

Waar ze na haar serie nog ontspannen alle tijd nam en uitgebreid vertelde over het geslaagde trainingskamp in Chiba, vraagt ze nu in de mixed zone bij de pers vooraf om het kort te houden. De reden mag duidelijk zijn: het is in Tokio iets voor half 9 in de avond en haar finale vindt morgen plaats in de Japanse ochtend, om 11.50 uur. Dat lijkt mee te vallen, maar voor een topprestatie moet de wekker dan vroeg worden gezet.

Visser, lachend: ,,Dus nu snel naar de bus, een ijsbadje en dan vroeg naar bed. En dan knallen, morgen.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Beluister hieronder onze olympische podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.