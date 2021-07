Na zeventien jaar heeft Femke Heemskerk eindelijk een olympisch diploma

Door Natasja Weber



Eigenlijk is het verbazingwekkend. In haar rijke en zeventien jaar lange carrière kwam Femke Heemskerk tijdens de Olympische Spelen individueel gezien nooit verder dan de halve finale. De vrouw die Nederland op de estafette aan grote successen hielp (olympisch goud in 2008 en zilver in 2012) kon het nooit bolwerken in haar eentje. Pas op haar vierde olympisch toernooi wist ze die barrière in Tokio te slechten. ,,Hier heb ik zo, zo, zó hard voor gewerkt”, vertelde Heemskerk na haar bezoekje aan de fysiotherapeut.