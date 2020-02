Motto voor de komende Spelen: ‘Verenigd door Emotie’

WHO: Olympische Spelen niet in gevaar door coronavi­rus

14 februari Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft zich vrijdag niet uitgesproken over de vraag of er reden is de Olympische Spelen van Tokio af te gelasten of te verplaatsen vanwege het coronavirus. Volgens topfunctionaris Mike Ryan is een besluit daarover een zaak voor het Internationaal Olympisch Comité (IOC) en het gastland Japan.