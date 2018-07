Moet gaming in de toekomst op olympisch programma?

Toch neemt de olympische beweging de zogenoemde 'e-sports' wel serieus. Het IOC houdt morgen een forum over alles wat met gaming te maken heeft. ,,We gaan er heel open in. Er zijn nog veel vragen, met als belangrijkste: is het sport?''



Bach zei ook dat gewichtheffen en boksen nog altijd in de gevarenzone zitten. Gewichtheffen, een sport die geplaagd is door tal van dopinggevallen, kan zelfs al in Parijs 2024 geen deel meer uitmaken van het olympisch programma. ,,We willen meer steun zien van de nationale bonden aan de internationale gewichthefbond IWF, die een lovenswaardige strijd tegen doping is begonnen'', aldus Bach.