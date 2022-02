Michelle Dekker grijpt nipt naast medaille bij parallelreuzenslalom

De 25-jarige Nederlandse zag in de kwartfinales in het Genting Snow Park in Zhangjiakou haar Oostenrijkse opponente Julia Dujmovits onderuit gaan. In de achtste finale was Dekker even daarvoor 3 honderdsten van een seconde rapper dan Sofia Nadyrsjina uit Rusland. In de halve eindstrijd was de Tsjechische titelverdedigster Ester Ledecka een maatje te groot, waarna ook Kotnik in de strijd om het brons te sterk was. Dekker nam tegen zowel Ledecka als Kotnik veel risico en ging onderuit.