Medal Plaza is van Ireen Wüst: ‘Eigenlijk is er nog geen woord voor hoe het voelt’

Sof voor Sjinkie Knegt op 1000 meter: ‘Die Hongaar ging makkelijk liggen’

Sjinkie Knegt is bij de Olympische Spelen in Peking gestrand in de kwartfinales van de 1000 meter. De Nederlander werd door de wedstrijdleiding gediskwalificeerd omdat bij een inhaalactie in de bocht twee concurrenten door zijn toedoen onderuitgingen.

7 februari