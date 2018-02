Medailles per inwoner: Liechtenstein bovenaan, Nederland zesde

Nederland veroverde in Zuid-Korea twintig medailles. Dat betekende één medaille per 846.826 inwoners. Dat is goed voor de zesde plek op deze ranglijst. Noorwegen, een land met 5,195,921 inwoners, voerde de medaillespiegel aan met liefst 39 medailles. Dat is een medaille per 133,228 inwoners.