Medaillekandidaat Badloe: ‘Mijn honger zal jaar moeten wachten’

Door Lisette van der Geest



Een paar dagen geleden zou Kiran Badloe (25) de vlag hebben gedragen tijdens de openingsceremonie in Tokio. Althans, die toewijzing is waar de windsurfer van uitgaat, zegt hij luchtig spottend via de telefoon. Maar hij bevindt zich niet als olympisch debutant en uitverkoren vlaggendrager in de Japanse hoofdstad, Badloe (25) zit ‘lekker’ thuis in Scheveningen. ,,Ook leuk.’’



Vlak voordat het coronavirus de sportwereld stillegde en het grootste sportevenement van het jaar verhinderde, vocht Badloe in Australië een veelbesproken broederstrijd uit. Hij won die uiteindelijk, maar groter nieuws was dat ­Dorian van Rijsselberghe had verloren. ,,Logisch ook’’, vond Badloe destijds, nadat hij voor de tweede keer in zijn leven wereldkampioen was geworden op de RS:X. ,,De naam Dorian is bekender dan de naam Kiran.’’