Medaille-uitreiking landenwedstrijd kunstrijders uitgesteld na ‘juridisch probleem’

De ceremonie, waarbij het Russische team (ROC) het goud, de VS het zilver en Japan het brons omgehangen zou krijgen, vond niet plaats. De ceremonie meteen na de wedstrijd, maandag, vond wel plaats.



De woordvoerder van het Internationaal Olympisch Comité (IOC), Mark Adams, zei dat de reden een ‘juridisch overleg’ was. Het IOC moest in conclaaf met de ISU, de internationale schaatsunie. Details van de zaak werden niet gespecificeerd. In een eenregelige verklaring maakte de ISU melding van ‘lopende juridische gesprekken’. Het is niet duidelijk wanneer de ceremonie nu wél plaatsvindt.