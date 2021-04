Martina Wegman, de Floortje Dessing van de olympische equipe: ‘Vrienden kan ik soms drie jaar niet zien’

Geplaatst voor Spelen Eindelijk tranen van geluk bij waterpolo­sters: ‘We hebben het geflikt’

23 januari Voor het eerst in dertien jaar hebben de waterpolosters zich geplaatst voor de Olympische Spelen. Of ze komende zomer ook daadwerkelijk afreizen naar Tokio is gezien de coronapandemie nog de vraag. ,,Maar we hebben in ieder geval onze eer gered.”