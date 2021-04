Loopt Butter eindelijk de limiet, is deelname aan Spelen nóg niet zeker

Bijzondere prestatie Verwijlen: Schermer voor vierde keer naar Olympische Spelen

23 maart Degenschermer Bas Verwijlen kan zich opmaken voor zijn vierde Olympische Spelen. Na de afgelopen wereldbekerwedstrijd in het Russische Kazan is duidelijk dat hij heeft voldaan aan alle kwalificatie-eisen voor deelname aan de Spelen komende zomer in Tokio. Dat meldde de schermbond KNAS.