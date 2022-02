LIVE | Weer goud voor Eileen Gu, Bach schrikt van ‘worsteling’ Valieva

Video Ferrari presen­teert nieuwe auto: ‘Tijd om het team naar een hoger niveau te brengen’

Ferrari heeft als zevende renstal zijn bolide voor het komende seizoen in de Formule 1 onthuld. De rode auto heeft als naam F1-75 en is gebouwd volgens de nieuwe technische regels. Het doel voor dit jaar is duidelijk: Ferrari wil serieus de strijd aangaan met Mercedes en Red Bull in het wereldkampioenschap. Charles Leclerc en Carlos Sainz zijn ook dit jaar de twee rijders.

17 februari