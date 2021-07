LIVE | Van Avermaet gaat titel niet prolongeren, ook Havik haakt af

Prima start voor tennissers Rojer en Koolhof

6:49 Wesley Koolhof en Jean-Julien Rojer zijn uitstekend begonnen aan het dubbeltoernooi bij de Olympische Spelen. Het Nederlandse koppel, in Tokio als achtste geplaatst, won in de eerste ronde in twee sets van de Belgen Joran Vliegen en Sander Gille: 6-3, 7-6 (5).