LIVE | Tsjakadoea kan Nederland eerste medaille bij lichtgewichten bezorgen sinds 2008

Geen disco Duplex, maar racen naar Tokio voor Mollema, Kelderman en Van Baarle

23 juli Bauke Mollema, Wilco Kelderman en Dylan van Baarle finishten zondag op de Champs-Élysées in Parijs en vlogen diezelfde avond nog door naar Tokio. In recordtempo moeten ze omschakelen van de Tour naar de Spelen, al lijkt dat voor de wegrit van morgen (zaterdagochtend 04.00 uur) aardig gelukt. ,,Ik was de laatste week al bezig met de Spelen.”