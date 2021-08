LIVE | Team USA pakt zestiende olympische basketbaltitel, felicitaties van LeBron James

Op de vijftiende dag van de Olympische Spelen komen weer volop Nederlanders in actie. Mis niets van de prestaties van onze olympiërs in ons liveblog.



• Andrea Deelstra (44ste) en Jill Holterman (63ste) lopen marathon uit na ‘idiote omstandigheden’

• Nederlandse waterpolosters eindigen als zesde na pak slaag van Australië

• Team USA en Kevin Durant flikken het wéér: Frankrijk verslagen in finale

• Bijrol voor golfster Anne van Dam