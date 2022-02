LIVE | Suzanne Schulting op jacht naar goud op 1000 meter, drama voor relaymannen

Suzanne Schulting won vier jaar geleden goud op de 1000 meter en staat ook nu weer in de finale. Prolongeert ze haar olympische titel? Volg het hieronder in het liveblog.



Voor de mannen was het een dramatische dag. Op de 500 meter gingen alle Nederlanders er in de series al uit en bij de relay was de halve finale het eindstation.