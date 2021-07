LIVE | Ranomi Kromowidjojo mikt op finaleplek, toegift Henk Grol en Nadine Visser pijlsnel

Hassan opgelucht na bereiken finale 5000 meter: ‘Het is zwaar, ik ben blij dat ik door ben’

30 juli Atlete Sifan Hassan is haar jacht op olympische roem begonnen met het voldoen aan een simpele opdracht. De wereldkampioene op de 1500 en 10.000 meter plaatste zich op de openingsdag van het atletiektoernooi eenvoudig voor de finale van de 5000 meter. De 28-jarige Nederlandse atlete won haar serie in 14.47,89. De finale is maandag.