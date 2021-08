LIVE | Prachtige slotdag Nederland: medailles voor Wild, Lavreysen en Nageeye

Gemengde gevoelens bij Fontijn: ‘Als ik het vuilnis buitenzet, doe ik een applausje’

6 augustus Haar carrière was lang en zwaar, maar boksster Nouchka Fontijn (33), verlengde ‘m met twaalf maanden, door het uitstellen van de Spelen. In Tokio neemt ze vandaag met brons afscheid van haar sport. Een teleurstelling en opluchting in één, vertelt ze in een monoloog vanuit de mixed zone.