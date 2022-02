LIVE | Nederlandse vrouwen ogen oppermachtig, Sven Kramer en Jorrit Bergsma in finale

Goud op 1000 meter Thomas Krol is niet meer de labrador die zijn beste vriend een olympisch ticket gunde

Nog niet eens zo lang geleden was Thomas Krol geen winnaar. Zo werd er over hem gedacht en zo dacht hij over zichzelf. Maar hij bleef zich ontwikkelen met de olympische titel op de 1000 meter als ultieme bewijs. ,,Mijn droom is uitgekomen, na jaren hard werken.”

18 februari