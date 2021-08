LIVE | Lambriex en Van Vugt eindigen als zesde in medal race

Deceptie beachduo Brouwer en Meeuwsen na eerder brons in Rio: ‘Hier niks meer te zoeken’

1 augustus Ze wonnen brons in Rio de Janeiro, maar het olympische avontuur van Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen eindigde in Japan al in de achtste finale tegen een Noors topduo. ,,Je weet dat je zulke teams een keer tegen gaat komen.”