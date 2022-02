LIVE | Karlien Sleper (monobob) en Maarten Meiners (reuzenslalom) in achterhoede na eerste run

Dag negen van de Olympische Spelen in Peking biedt weer mogelijkheden voor Nederland om medailles te oogsten. Zo komen de shorttracksters in actie in de finale van de aflossing en wordt op de langebaan de 500 meter voor vrouwen verreden. Karlien Sleper (monobob) en Maarten Meiners (reuzenslalom) kwamen vannacht al in actie.