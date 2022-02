LIVE | Geen toptijd voor Kramer op laatste 5 kilometer, wat kunnen Roest en Bergsma?

Hallo Peking | ‘Dan gaan we het nu over Sven Kramer hebben’

Elke dag - in het holst van de ochtend - praten Thijs Zonneveld en Hidde van Warmerdam je vanuit Move Amsterdam bij over de Olympische dag die komen gaat. Vandaag zijn de kwalificaties snowboarden (slopestyle) waar Niek van der Velden in actie komt, en verschijnen Sven Kramer, Patrick Roest en Jorrit Bergsma aan de start van de 5000 meter schaatsen.

6:14